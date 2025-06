„Hab mich dir zum ersten Mal wieder näher gefühlt“

Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag hat Mikaela Shiffrin ihren Ehrentitel vom Dartmouth College gefeiert und zugleich ein paar Worte an ihren verstorbenen Vater gerichtet. „Ich habe mich dir in den letzten 24 Stunden zum ersten Mal seit langer Zeit etwas näher gefühlt und dafür bin ich so dankbar“, schrieb die US-Amerikanerin zu der Bilderserie.