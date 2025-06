So geht es Karl-Heinz Grasser im Innsbrucker Häfn

„Er fühlt sich pudelwohl, zumindest wirkt es so nach außen“, hört man aus der Innsbrucker Justizanstalt. Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser trat in Innsbruck – wie berichtet – vor fast genau zwei Wochen, unmittelbar nach einem Capri-Urlaub samt Shoppingtouren mit Ehefrau Fiona tatsächlich seine Haft im „Ziegelstadl“ an. Anecken will er dort freilich nicht.