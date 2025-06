Hyperschallraketen aus Iran schlugen in Haifa ein

Der Iran hat Israel in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen. Nicht alle konnten abgefangen werden, der Rettungsdienstes Magen David Adom meldete mehrere Einschläge im Zentrum des Landes. In Haifa wurde ein Kraftwerk von einer Hyperschallrakete getroffen. In Israel wurden laut Rettungsdienst drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.