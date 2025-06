Afrikanische Schweinepest im Sauerland bestätigt

Landwirtinnen und Landwirte fürchten eine Ausbreitung der Seuche. Die ursprünglich in Afrika verbreitete Schweinepest wurde 2014 erstmals in der Europäischen Union nachgewiesen. In Deutschland brach die Seuche vor fünf Jahren aus, seither wurden mehrere Tausend Funde bei Wildschweinen in Brandenburg, Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bestätigt.