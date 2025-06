KI-Wettrüsten: Meta stärkt sich mit Milliardendeal

Wang, der sein Studium an der renommierten Universität MIT abgebrochen hatte, brachte es mit Scale AI zum Milliardär. Die 2016 gegründete Firma zählt unter anderem die US-Regierung zu ihren Kunden. Das Start-up bietet Unmengen an Datensätzen an, die von Menschen mit Schlagworten versehen wurden – essenziell für das Training von ChatGPT, Gemini & Co.