„Enorme Explosion“ in Isfahan im Zentrum des Iran

Zum Hintergrund

Israel hatte am Freitagmorgen einen beispiellosen Großangriff auf den Iran gestartet; rund 200 Kampfflugzeuge bombardierten nach Armeeangaben Ziele in Teheran, die Atomanlage Natans sowie mehrere Militäranlagen. Über der Hauptstadt Teheran fing die iranische Luftabwehr am Abend mehrere „Geschosse“ ab, wie die Nachrichtenagenturen Irna und Isna meldeten. Der israelische Armeechef Eyal Zamir hatte am Abend verkündet, Israel setze seinen Angriff auf den Iran „mit voller Kraft“ fort.