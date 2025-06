Bezos-Gäste bekommen Kekse und Murano-Gläser

Protestaktionen gegen die Promi-Hochzeit in Planung

Inzwischen sind Protestaktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen die Promi-Hochzeit in Planung. „No Space for Bezos“ lautet der Slogan der Kampagne. Aktivisten kündigten für den 28. Juni eine große Demonstration an, bei der die Kanäle und Straßen rund um den Palast „Scuola Grande della Misericordia“ blockiert werden sollen.