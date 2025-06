ÖFB-Legionär wechselt innerhalb Deutschlands

Mit den Kieler „Störchen“ gelang Pichler in der Saison 2023/24 der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga. Daran hatte der Österreicher einen wesentlichen Anteil. Allerdings konnte auch er nicht verhindern, dass man nach nur einer Spielzeit schon wieder in die zweite Liga runtermuss. Das Projekt Wiederaufstieg wird er mit den Norddeutschen aber nicht in Angriff nehmen.