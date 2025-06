4 von 10 Firmen setzen auf Künstliche Intelligenz

Die deutsche Wirtschaft treibt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) voran. Aktuell verwenden 40,9 Prozent der Unternehmen KI in ihren Geschäftsprozessen, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage mitteilte. Im Vorjahr seien es nur 27 Prozent gewesen. Weitere 18,9 Prozent planen in den kommenden Monaten den KI-Start.