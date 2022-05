Vor ÖVP-Parteitag viele Gerüchte um Schützenhöfer

Große Feier heizt Gerüchte an

Doch nicht nur in der Wiener Politik-Szene brodelt die Gerüchteküche. In der Steiermark sehen manche den Rücktritt von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nah, der diesen Samstag seinen 70. Geburtstag feiert und dem am Parteitag als Gastgeber die Begrüßung zusteht. In der Volkspartei wird das (natürlich) dementiert.