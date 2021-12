Das neue Leben des Sebastian Kurz

Donnerstag, 2. Dezember, 11.30 Uhr. Sebastian Kurz tritt in einem überraschend einberufenen Presse-Statement von all seinen Ämtern zurück. Dunkler Anzug, türkise Krawatte, feste Stimme. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, subsumiert er in den folgenden 17 Minuten, aber es sei trotzdem so, „dass ich keine Schwermut empfinde. Denn ich bin extrem dankbar für alles, was ich in den letzten zehn Jahren erleben durfte.“ Er habe zunehmend das Gefühl gehabt, gejagt zu werden: „Vor ein paar Tagen habe ich dann erlebt, dass die Geburt des eigenen Kindes noch einmal alles andere toppt.“ Und während er sein Manuskript zusammenrollt, setzt er nach: „Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen, vielen Dank.“