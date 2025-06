Gast verhinderte Hotel-Brand in St. Johann

Um 01:19 Uhr in der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr in St. Johann im Pongau (Salzburg) über die automatische Brandmeldeanlage zum Sporthotel Alpenland in die Hans-Kappacher-Straße alarmiert. Auslösegrund war Rauchentwicklung durch ein brennendes Gesteck im Restaurant des Hotelbetriebes.