„Wer weiß schon, was in ein paar Monaten ist?“

Jetzige Situation „muss nicht ewig so bleiben“

Die türkise Parteizentrale hat alle Hände voll zu tun, den Klatsch wieder einzufangen, das Kanzleramt, Sachslehner und auch Schramböck dementieren den Umbau bei der ÖVP. Aus gut informierten Kreisen ist allerdings zu hören, dass die jetzige Situation nicht unbedingt ewig so bleiben müsse. „Wer weiß schon, was in ein paar Wochen oder Monaten ist“, so ist zu vernehmen.