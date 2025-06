Steine, Tränengas: Krawalle bei Anti-Trump-Demos

US-Präsident Donald Trump hat am, Samstag an seinem 79. Geburtstag eine Militärparade abgehalten. Gleichzeitig erlebten die USA die bisher größten Proteste gegen seine Politik. Die Veranstalter sprechen von mehr als fünf Millionen Teilnehmern in über 2100 Städten. In Salt Lake City wurde ein Demonstrant lebensgefährlich verletzt.