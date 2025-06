„7 Minuten, 40 Schüsse“: Politspitze Tränen nahe

Kickl will Maßnahmen „sorgfältig“ durchdenken

Das, was in Graz passiert ist, gehöre „zum Schlimmsten, was einem Menschen passieren kann“, betonte FPÖ-Chef Herbert Kickl. Mit einem Schlag bleibt für die Hinterbliebenen nur „Schmerz, Leere und Verzweiflung“. „Wir alle sind mit unseren Gedanken und Wünschen und Gebeten bei den Opfern, den Hinterbliebenen und den Verletzten“, sagte Kickl: „Trotz des Beileids und Mitgefühls muss uns klar sein: Es bleibt immer nur ein Mitgefühl und ein Beileid, es geht nicht anders, denn niemand kann den Schmerz in seiner ganzen Dimension nachvollziehen. Wir können das Leid nicht abnehmen und nicht ungeschehen machen, leider – wir können es aber ein wenig lindern. Das war und ist unsere Aufgabe.“