Trump will Razzien gegen Migranten ausweiten

Die Proteste hatten in Los Angeles mit teils heftigen Ausschreitungen begonnen, auch in Chicago und New York kam es in Folge zu Demonstrationen. Nun kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an, auch in beiden letzteren Städten die Razzien gegen illegale Einwanderer auszuweiten. Die Beamten der zuständigen Behörde ICE müssten „alles in ihrer Macht Stehende tun“ für die „größte Massenabschiebung in der Geschichte“. „Erledigt euren Job“, forderte der US-Präsident.