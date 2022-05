Mit Fußfessel des Drogenhandels verdächtigt

Drogenfahrten in die Schweiz

Kaum war die Fußfessel installiert, drehte der junge Mann bereits das nächste krumme Ding. Er soll über ein Kilo Kokain nach Vorarlberg geschmuggelt und verkauft haben, was der Angeklagte im gestrigen Prozess allerdings bestreitet. Er habe nur 400 Gramm bezogen und weitergegeben. Mit den Drogenfahrten in die benachbarte Schweiz habe er nichts zu tun. Allerdings wird er von einem Mittäter, der ebenfalls in U-Haft sitzt, schwer belastet.