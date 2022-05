Kurse für Alleinerziehende samt Kinderbetreuung

Workshops, Beratungen, Exkursionen

Tatsächlich ist die Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden mehr als doppelt so hoch wie bei anderen Familien. Finanzielle Probleme verdichten sich in Ein-Eltern-Haushalten dramatisch. Das neue Programm zielt speziell auf junge Mütter zwischen 18- und 25 Jahren ab, die Mindestsicherung beziehen. Ihnen wird über das Zielgruppenzentrum U25 der Stadt Wien ein umfangreicher Qualifizierungsprozess mit Workshops, Beratungen und Exkursionen angeboten. Ziel ist die Integration in den Arbeitsmarkt.