25 Jahre autARK: Hilfe zu den Menschen bringen

Berufliche und persönliche Eigenständigkeit

Das soziale Unternehmen will Menschen mit Unterstützungsbedarf zur größtmöglichen beruflichen und persönlichen Eigenständigkeit begleiten, und zwar in Jobcoaching, Arbeitsassistenz, Tageswerkstätten, Wohnangeboten und vielem mehr. Im Herbst wird in Feldkirchen der „PerspektivenRAUM“ eröffnet, der für Menschen mit psychischen Erkrankungen tagsüber da sein wird.