„Wir haben das Schlimmste vielleicht noch vor uns“

Gates empfiehlt Gründung internationaler Eingreiftruppe

Außerdem ruft Gates, der sich auch in seinem gerade erschienenen Buch „How to Prevent the Next Pandemic“ mit dem Thema beschäftigt, zur Gründung einer internationalen Pandemie-Eingreiftruppe auf. Dafür sei jährlich eine Investition von einer Milliarde US-Dollar notwendig: Gates schwebt ein interdisziplinäres Team aus 3000 Einsatzkräften - von Epidemiologen über Statistiker und Logistik-Profis bis hin zu Diplomaten - vor, das bei der Entdeckung neuer Krankheiten sofort aktiv wird.