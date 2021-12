„Nur eine Frage der Zeit, bis wieder so was kommt“

Zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie lauert im Umgang mit wilden Tieren in China und Südostasien unverändert die Gefahr eines neuen Virus-Ausbruchs. Das Risiko steckt in überfüllten Märkten, mangelnder Hygiene auch beim Transport, in Zuchtbetrieben oder bei der Schlachtung. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder so etwas kommt“, sagte ein europäischer Diplomat und Gesundheitsexperte der Nachrichtenagentur dpa in Peking. Er warnt: „Das ist eine Zeitbombe.“