„Verstehe nicht, wieso ich der Sündenbock bin“

Der Milliardär weist darauf hin, dass Falschinformationen viele Menschen in die Irre geführt und eine ohnehin bereits polarisierte Gesellschaft weiter gespalten hätten. Dabei habe er zu Beginn der Pandemie noch gehofft, dass diese den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken würde. Für Gates habe Covid-19 gezeigt, dass Menschen in einer Krise nach einfachen Erklärungen und einem Schuldigen suchen.