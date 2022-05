Jugendliche standen vor Gericht

Als Feuerteufel und Einbrecher waren zwei Burschen im Landessüden unterwegs. Die beiden 15-Jährigen zündeten nicht nur mehrere Autos an, sondern zerstörten selbst öffentliche Mistkübel und brachen in mehrere Gebäude ein. Auch Alkohol und Energydrinks stahlen sie. Jetzt mussten sie sich in Eisenstadt vor Gericht verantworten.