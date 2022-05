Mischung aus realem Garteln und Computerspiel

2700 Online-Gärtner

Das Startup „MyAcker“ mit Firmensitz in Spittal ist zu einem Unternehmen mit 16 Angestellten (IT-Spezialisten und Gärtner) gewachsen. Mittlerweile sind es bereits 2700 Online-Gärtner, die von dem Angebot begeistert Gebrauch machen. Sie bearbeiten daheim am Smartphone, Tablet oder am PC ein eigenes Stück Garten, den es auch ganz real gibt. Auf jeweils 3,5 Hektar Boden in Mühldorf und auf der Laßnitzhöhe bei Graz wird angepflanzt, was im Wohnzimmer angeklickt wird. Unter den Gärtnern sind auch sechs teilarbeitsfähige Menschen der Lebenshilfe.