Ein kräftiger Schuss Red Bull

Es ist nicht lange her, da agierte der ÖFB, mit einem Jahresbudget von 60,78 Millionen Euro wichtigster Sportverband des Landes, frei nach dem Lotto-Motto: Alles ist möglich, nur kein Teamchef von internationalem Format. Als ich deshalb am 3. April an dieser Stelle die Frage stellte, warum man nicht endlich einen Teamchef à la Zinédine Zidane zu holen gedenke, wollte ich wachrütteln: Wenn es Red Bull Salzburg binnen 15 Jahren geschafft hat, aus einer fußballerischen Geldvernichtungs- eine Gelddruckmaschine zu machen, die neun Meistertitel in Serie feiert und Fixstarter in der Champions League ist, dann darf das Nationalteam nicht länger an den verkrusteten Strukturen im ÖFB und visionslosen Funktionären scheitern. Zur Verdeutlichung: Allein in den letzten 4 Jahren erwirtschaftete Red Bull Salzburg einen Transfergewinn von mehr als 200 Millionen Euro; schon diesen Sommer wird der Verkauf des deutschen Teamstürmers Karim Adeyemi weitere 40 Millionen in die Kasse spülen.