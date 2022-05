Rudi Anschober: Energieschatz

Wir wollen nicht mehr von Putin abhängig sein, wir wollen von keinem internationalen Preisdiktat abhängig sein, wir wollen die Zukunft unserer Kinder nicht durch das Verheizen von Öl, Kohle und Gas zerstören, wir wollen das Energiegeld in Jobs in der Region investieren. Wir können das! Und jetzt ist es an der Zeit, es endlich in ganz Österreich zu tun.