Dritter Weltkrieg? Auch der Westen muss abrüsten!

So hat sich Russland das alles nicht vorgestellt!

Das hat gerade erst die Drohung seines Außenministers Sergej Lawrow gezeigt. Wenn er erklärt, dass die Gefahr für einen ganz großen Waffengang „real“ sei und „nicht unterschätzt werden“ dürfe, ist das mit Sicherheit zu einem Teil ein Ausdruck für den Frust über die bisher mäßig erfolgreiche Operation. Kaum ein kriegerisches Fortkommen, harte Sanktionen und eine Isolation in der Welt - so hat sich Russland die Invasion sicher nicht vorgestellt!