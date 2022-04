„Anfischen“: So angelt Verein nach Nachwuchs

Kein Mangel an jungen Anglern

Anders als bei anderen Vereinen herrscht bei den Hermagorer Fischern kein Mangel an jungen Anglern: „Ich muss sagen, das Interesse ist sehr groß. Das taugt ihnen voll“, freut sich der Obmann. Es gäbe aber ganz allgemein so viele Anfragen, dass man auf die Bremse steigen muss, denn: „Wir dürfen nicht mehr als 31 Mitglieder haben.“