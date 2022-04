DJI setzt Geschäfte in Ukraine und Russland aus

„Pragmatische Entscheidung“

James Char, Experte für zivil-militärische Beziehungen in China an der S. Rajaratnam School of International Studies in Singapur, bezeichnete den Schritt von DJI gegenüber Al Jazeera als „pragmatische Entscheidung“, die von kommerziellen Erwägungen geleitet sei. „Indem sich DJI von Russlands illegitimer Invasion in der Ukraine distanziert und sich aus dem russischen Markt zurückzieht, stellt es wie andere westliche Unternehmen sicher, dass sein Ruf und seine kommerziellen Interessen in anderen Teilen der Welt keinen Schaden nehmen“, sagte Char dem Sender.