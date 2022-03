Diese Drohnenpiloten stoppten Putins Panzer

Hinterhalt aus den Wäldern um Tschernobyl

Aerorozvidka griff den russischen Konvoi aus dem Hinterhalt an: Als Putins Panzer auf der Straße von Tschernobyl nach Kiew vorrückten, brachten sich Honchars Soldaten auf Quads in kleinen Teams in den Wäldern entlang der Straße in Position. Die Ausstattung: Nachtsichtgeräte, Scharfschützengewehre, Minen mit Fernzünder und Drohnen mit Wärmebildkameras sowie der Fähigkeit, 1,5-Kilo-Bomben abzuwerfen.