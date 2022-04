Vier Generationen mitten in ihrem Gemüseparadies

In der Kirchengasse 68 in der Kärntner Landeshauptstadt sind Fleiß und Zusammenarbeit gefragt! Die Familie Lerchster baut 50 unterschiedliche Produkte an - von Salaten, Radieschen, Karotten über Kürbisse bis hin zu Melanzani. „Das ganze Jahr über bieten wir verschiedene Sorten an und achten dabei auf die Saisonalität“, erzählen Jungbauer Gert (28) und seine Freundin Rebecca (30).