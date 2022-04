Elektro-KV noch ohne Einigung: Streiks angedroht

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Elektro-und Elektronikindustrie sind auch am Dienstag ohne Ergebnis geblieben. Daher werden am 28. und 29. April sowie am 2. Mai Betriebsversammlungen statt finden, um die Beschäftigten über den aktuellen Stand der Verhandlungen zu informieren, kündigte die Gewerkschaft am Dienstagabend an.