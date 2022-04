VW Amarok: Ford-Ranger-Bruder schon auf der Straße

Den Amarok wird es in den fünf Ausstattungsvarianten „Amarok“, „Life“ und „Style“ sowie den gleichwertigen Topversionen „Pan Americana“ und „Aventura“ (Onroad-Version) geben. Neben dem Double Cab mit vier Türen wird der Amarok in einzelnen Märkten auch als Single Cab mit zweitüriger Einzelkabine angeboten. Gebaut wird der Pick-up gemeinsam mit Ford in Südafrika. (aum)