Die wahrscheinlich schönste Jauchengrube der Welt

Selbst wenn man viel in Kärnten unterwegs ist, findet man dennoch immer wieder neue kleine Schmuckstücke – wie etwa die Lärchen Stubn in 1100 Meter Höhe über dem Mölltal. „Herzlich willkommen!“ Mit einem freundlichen Lächeln empfängt mich Ron Kapteyn, der hier vor Jahren eine große alte Jauchengrube in Hanglage in ein feines Wirthaus umgebaut hat.