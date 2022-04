Kärntner Landeshauptstadt kämpft gegen Schulden

Auch große Bauvorhaben stehen in den nächsten Jahren an. Das betrifft das Technikzentrum, Schulsanierungen, Sportanlagen oder die Renovierung städtischer Abteilungen im Rathaus und am Domplatz. „Das kostet 120 Millionen. Nimmt man beim Technikzentrum die technische Ausstattung und Umstellung auf E-Busse dazu, sind es sogar 200 Millionen. Natürlich wird viel vom Bund und dem Land gefördert. Wenn wir 50 Prozent erreichen, bleiben immer noch 100 Millionen übrig. Das ist ist viel“, sagt Finanzreferent Philipp Liesnig.