Klagenfurt: 8,6 Millionen Minus & düstere Prognose

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanziert der Stadtvize. „Eigentlich sollte das Finanzierungssaldo einer Stadt für Investitionen immer im Plus liegen. Wir haben also viel zu tun und müssen an den Strukturreformen weiterarbeiten“, so Liesnig. Der Abgang wird mit einem internen Darlehen gedeckt. Das Geld stammt vorwiegend aus dem Kanaltopf, wo immer Geldreserven vorhanden sind. „Wird eine neue Kläranlage errichtet, ist das Geld zurückzuzahlen“, sagt Liesnig.