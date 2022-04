Fall Andreas Kollross: Blaues Auge oder Anklage?

Der heikle Vorfall, in den SPÖ-Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross in einem Café in seiner Heimatgemeinde Trumau im südlichen Niederösterreich verwickelt ist, nahm in der Nacht des Faschingsdienstags seinen Lauf. „Krone“-Leser wissen Bescheid: Nach einem Streit mit einem anderen Gast will dieser laut dessen Angaben von dem im Internet immer wortgewaltig austeilenden Bürgermeister mit einem Schlag ins Gesicht attackiert worden sein. Es folgte eine Anzeige des mutmaßlichen Opfers, ein Arbeiter, bei der Polizei.