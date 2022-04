Grüne mit weiteren Schritten gegen SPÖ

In der Plakat-Causa vermuten die Grünen, wie berichtet, eine illegale Querfinanzierung der SPÖ. Gegenüber der „Krone“ kündigten sie eine Anzeige bei den Transparent-Organen an. Nun folgen den Worten auch Taten: Die Anzeige soll in noch in dieser Woche eingereicht werden. Die SPÖ sieht dem Ganzen gelassen entgegen.