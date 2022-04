Messerangriff überschattet Wahlen in Frankreich

Am Tag der entscheidenden Wahlrunde um das Präsidentenamt in Frankreich ist ein Priester in einer Kirche in Nizza mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Bei dem Vorfall in der Kirche Saint-Pierre d‘Arene wurde laut einem örtlichen Abgeordneten auch eine Nonne verletzt. Sie habe einschreiten wollen und nach dem Messer des Angreifers gegriffen.