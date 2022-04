„Doppelter Florian“ in Zentralen von VP und SP

Kopplers Mama Manuela war in der Schwangerschaft im Sommer 1988 bei Feuerwehrübungen dabei: „Das hat sie so tief beeindruckt, dass ich zum Florian wurde. Von Landespatron Hl. Florian nehme ich mit, dass man auch in schwierigen Zeiten zu seinen Werten stehen und sich für andere einsetzen soll.“