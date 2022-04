So jagt Austria Klagenfurts „Gaucho“ die Wölfe!

Seit 2018 läuft Moreira jedenfalls für Klagenfurt auf - dabei wäre er damals fast in der US-Topliga MLS gelandet. „Chicago wollte mich, ich hätte aber ein halbes Jahr stehen müssen“, verrät Max, dessen Manager Gerardo Seouane (spielte 2010 in St. Veit!) ihn so nach Kärnten brachte. „Es war zu Beginn eine andere Welt, nun liebe ich es aber!“ Und so schnell wird Max auch nicht in seinen Heimatort Punta del Este (wo Herzblatt Carolina weilt) zurückkehren - sein Vertrag läuft ja bis 2023.