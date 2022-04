Mit Scooter in der Nacht auf Landesstraße gestürzt

Der 51-Jährige war gegen 22.24 Uhr auf der Techendorfer Landesstraße (L7) in Weissensee in Richtung Oberdorf unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers dürfte er zu Sturz gekommen sein und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen haben, heißt es seitens der Polizei. Ob der Italiener betrunken mit dem Scooter gefahren ist, ist unklar. „Der Mann war so schwer verletzt, so dass wir keinen Alko-Test durchführen haben können“, gibt ein Polizist bekannt.