Gerichtliches Nachspiel für „Cannabis-Gärtner“

Zu seiner dann übertragenen Rolle als „Gärtner“ einer illegale Cannabisplantage räumt der 49-Jährige seine Schuld ein: „Ich wusste schon, dass das nicht ganz legal ist. Aber ich war durch meine Depression so ein Tun-Mensch. Was man mir sagte, tat ich.“Reinen Tisch gemachtIn seiner Funktion als „Grüner Daumen“ war er nach Angaben des Staatsanwalts knapp ein dreiviertel Jahr tätig. Als der gute Freund den Angeklagten eines Tages der Wohnung wirft, weil er möchte, dass dieser sein Leben selbst wieder in die Hand nimmt, macht der 49-Jährige reinen Tisch.