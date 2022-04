Minister und Schüler: Weiße Rosen für die Opfer

Befreiungsfeier am 15. Mai

Im System des KZ Mauthausen wurden einst mehr als 200 000 Menschen interniert, etwa 100 000 Häftlinge wurden ermordet. Am 5. Mai 1945 wurde das Todeslager von der US Army befreit. Seit 1997 ist der 5. Mai ein nationaler Gedenktag. Die Internationale Befreiungsfeier findet heuer am 15. Mai unter dem Themenschwerpunkt „Politischer Widerstand“ statt – in Form eines Gedenkzugs mit unbegrenzter Teilnehmer-Anzahl.