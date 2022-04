Oberösterreich bündelt Kräfte für Breitbandausbau

Und wie geht es weiter mit dem Breitbandausbau?

Insgesamt werden die von Oberösterreich abgeholten Bundesförderungen von 430 Mio. Euro zusammen mit den Landesförderungen von 145 Mio. Euro (= 575 Mio. Euro Gesamtförderung) von 2016 bis 2025 direkte Investitionen in der Höhe von 900 Mio. Euro in den Breitbandausbau in OÖ auslösen. Dazu kommen zusätzlich Investitionen der Provider ohne Förderung von 25 Mio. Euro pro Jahr. Somit werden bis 2025 1,15 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst. Noch nicht enthalten sind dabei die aktuell ausgeschriebenen Fördermittel aus der 2. Breitbandmilliarde des Bundes.