Reparatur 10 Jahre alter Geräte zahlt sich aus

Viele Anbieter geben an, dass sie Austauschteile 10 Jahre lang vorrätig halten. In der VKI-Erhebung zeigte sich, dass dieser Zeitraum meist viel länger ist. Das älteste Gerät, für das sich noch ein Ersatzteil finden ließ, war ein Gas-Kochfeld, das bereits seit über 32 Jahren in Betrieb ist.