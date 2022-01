Bauern kämpfen um ihr Recht auf Traktor-Reparatur

Der Wandel vom Landmaschinenbauer zum Hightech-Konzern macht sich in den Geschäftspraktiken bemerkbar, berichtet „Technology Review“. Praktiken lukrativer IT-Konzerne wie Apple halten Einzug in der Welt der Traktoren: Ersatzteile werden an die Seriennummer gekoppelt und müssen per Software aktiviert werden. Betriebsdaten werden an den Hersteller übermittelt und ausgewertet. Reparaturen sind ohne Spezialsoftware, die nur in den offiziellen Werkstätten zur Verfügung steht, nicht möglich.