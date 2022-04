Brand bei Tiroler Firma: Akku als Ursache vermutet

„Aufgrund der Rauchentwicklung, die auf dem Video zu sehen ist, wird vermutet, dass die Selbstentzündung eines Akkus den Brand verursachte“, hieß es in einer Aussendung. Die Ermittlungen seien aber noch am Laufen. Vonseiten des Betriebes wird betont, dass die Halle mit „höchsten Sicherheitsstandards - etwa einer Infraroterkennungsanlage - ausgestattet war“. Wie der Brand genau entstanden war bzw. wie hoch der Schaden ist, sollte in etwa einer Woche feststehen.