Brand bei Entsorgungsfirma: Ursache weiter unklar

Nach dem Großbrand bei einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Inzing (Tiroler Bezirk Innsbruck Land) am Samstag herrscht nach wie vor Unklarheit über die Brandursache. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, Brandermittler befanden sich den Tag über an Ort und Stelle.