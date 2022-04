Klagenfurt wäre ideal fürs große Udo-Jürgens-Haus

Auch Bruder für Klagenfurt

Auch Schloss Ottmanach in Magdalensberg wäre ein möglicher Ort für ein Museum. „Der Ort ist viel zu klein“, meint Bruder Manfred Bockelmann. „Dort fehlt die Infrastruktur. Wien hat weltweit ohnehin die meisten Museen, da braucht man keines mehr. Die erste Bühne für Udo war das Stadttheater; in Klagenfurt sollte auch sein Museum stehen. Und was Hannes Jagerhofer anfasst, hat Erfolg. Mein Bruder ist jetzt acht Jahre tot. Die Entscheidung in der Familie sollte schnell fallen“, sagt Bockelmann.